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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı

Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:11:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan'ın millet iradesinin temeli olduğunu belirten Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Gazi Meclis'imiz bundan 105 yıl önce, 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldı. Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı 'Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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