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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 86 şüpheli tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: "9 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 86 şüpheli tutuklandı"

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 10:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19-27 Mart 2025 tarihleri arasında emniyetimiz ve jandarmamız tarafından 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 86 şüpheli tutuklandı. Jandarmamız tarafından; Kahramanmaraş’ta H.Ö.’nün, Adana’da B.P.’nin, Sakarya’da B.İ.’nin, Balıkesir’de K.C.Ş.’nin ve Antalya’da M.K.’nin, emniyetimiz tarafından; İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu), Mersin’de M.K.’nin (yurt dışı firar), Kütahya’da Ç.M.’nin ve Balıkesir’de Y.U.’nun elebaşılığını yaptığı 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; Ç.M., Y.U., H.Ö., K.C.Ş., B.P., B.İ. ve M.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 142 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 86’sı tutuklandı, 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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