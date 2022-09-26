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HDP’li Pervin Buldan’dan hadsiz açıklamalar! Yunanistan’a arka çıkıp Türkiye’yi bölme planı yaptı

HDP’li Pervin Buldan’dan hadsiz açıklamalar! Yunanistan’a arka çıkıp Türkiye’yi bölme planı yaptı
26.09.2022 23:33 - Son Güncelleme: 27.09.2022 00:20

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Terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP yeni skandal açıklamalara imza attı. Son dönemde Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilimler üzerinden Yunanistan'ı savunan açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Her gün hakaretler yağdıranlar, HDP'yi hedef haline getirenler, kendi koltuklarını korumak için savaşa sarılanlar, bir gün Rojava'yı bir gün Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki; Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek." diye konuştu. Ayrıca CHP'nin ittifak ortağı HDP'nin kurmayları, sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için de çalışma yaptıklarını söyledi.

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