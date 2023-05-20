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HDPKK’lı Mehmet Kamaç, Güneydoğu'daki illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımlayıp Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi

HDPKK’lı Mehmet Kamaç, Güneydoğu'daki illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımlayıp Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi
20.05.2023 16:43 - Son Güncelleme: 20.05.2023 16:45

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7'li koalisyonun ittifak ortağı HDPKK, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip bölücü emellerini dillendirmekten geri durmuyor. HDP'li Mehmet Kamaç "İlk turda faşizmi durdurduk, ikinci turda durdurduğumuz faşizmi yerle bir edeceğiz" diyerek ikinci turda Kılıçdaroğlu adına oy dilenciliği yaptı. Güneydoğu'daki illerimizi 'Bakure Kürdistan' olarak dillendirerek aleni bir şekilde bölücülüğe imza atan Kamaç'ın Güneydoğu'dan sonrasını "Türkiye tarafı olarak" tanımlaması Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarının bölücük emellerini de açık etti. Öte yandan PKK kanalındaki rezil yayında arka planda yer alan "HESAP SORACAĞIZ" tehditleri dikkatlerden kaçmadı.

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