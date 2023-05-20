Başkan Erdoğan deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesindeki ilk durağı Adıyaman'da. Başkan Erdoğan, Adıyaman'daki konteyner kent ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Alanda 40 bin kişinin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum." dedi. CHP ve fondaşlarının depremzede nefretine karşı sert tepki gösteren Erdoğan, "Siz olsanız da olmasanız da devletimiz milletimizin yanındadır. Bunların depremzedelere baktıkça gördükçe kendi yansımalarıdır. Cahil kendileridir. Vatandaşlarımızı ayrıştıran kendileridir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, kalıcı deprem konutlarının Ekim ve Kasım ayında teslimine başlamayı hedeflediklerini açıkladı.