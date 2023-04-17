HDPKK ile iş tutan Kılıçdaroğlu'ndan büyük riyakarlık: "Bayrağım ve vatanım kırmızı çizgim"

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime giderayak riyakarlıkta vites yükseltti. HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturup, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren hızını alamayıp terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için 'serbest bırakacağım' açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in iki kırmızı çizgisi var; bayrağım ve vatanım" dedi. Şimdilerde 'vatanseverim' pozları kesip mangalda kül bırakmayan Kılıçdaroğlu'na Kandil de peşi sıra açıklama yaparak destek veriyor.