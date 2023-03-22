6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçimine dair açıklama yapıldı. HDP'nin de içerisinde yer aldığı 'Emek ve Özgürlük İttifakı', Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkartmayacaklarını açıkladı.
6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçimine dair açıklama yapıldı. HDP'nin de içerisinde yer aldığı 'Emek ve Özgürlük İttifakı', Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkartmayacaklarını açıkladı.
HDP'nin de içerisinde yer aldığı 'Emek ve Özgürlük İttifakı', Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkartmayacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin adayı kim? Pervin Buldan açıkladı