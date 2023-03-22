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HDP ADAY ÇIKARACAK MI? Pervin Buldan açıkladı: ''HDP aday çıkarmayacak''

HDP ADAY ÇIKARACAK MI? Pervin Buldan açıkladı: ''HDP aday çıkarmayacak''
22.03.2023 12:05 - Son Güncelleme: 22.03.2023 12:25

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6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçimine dair açıklama yapıldı. HDP'nin de içerisinde yer aldığı 'Emek ve Özgürlük İttifakı', Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkartmayacaklarını açıkladı.

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