Nurdağı'nda tır yangını korkuttu: Sürücü canını zor kurtardı

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 19:45

Alevleri Fark Eden Sürücü Kendini Dışarı Attı

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen dev tır, seyir halindeyken motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aynadan dumanları ve yükselen alevleri fark eden basiretli sürücü, tırı hemen emniyet şeridine park ederek saniyeler içinde kendisini kabinden dışarı atmayı başardı.

İtfaiye Müdahale Etti Ama Tır Küle Döndü

Çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve tırın tamamını saran alevlere, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası dev araç tamamen demir yığınına döndü.

Otoyol Trafiği Kontrollü Sağlandı

Yangın nedeniyle TAG otoyolunda trafik akışı bir süre durdurulurken, söndürme çalışmalarının ardından jandarma ekipleri yolda akışı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.