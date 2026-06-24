Gaziantep'te feci kaza: Lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 19:40

Kontrolden Çıkıp Şantiye Çukuruna Uçtu

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen lüks bir otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol üzerinde yapımı hızla devam eden köprü inşaatının temel çukuruna düşerek durabildi.

Kendi İmkanlarıyla Çıktı, Burnu Bile Kanamadı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çukura düşen araçta bulunan sürücü, ekiplerin müdahalesine gerek kalmadan kendi imkanları ile otomobilden dışarı çıkmayı başardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şans eseri sürücünün kazayı hiçbir yara almadan atlattığı belirlendi.

Vinç Yardımıyla Çıkarıldı

İnşaat çukurunda büyük çapta maddi hasar alan lüks otomobil, olay yerine çağrılan iş makinesi ve vinç yardımıyla titiz bir çalışmanın ardından düştüğü yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği şantiye çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.