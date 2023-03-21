CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP'yi savunmaya kalkıştı: "PKK terör örgütü değildir dediğini görmedim" Biz hatırlatalım!

6'lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakın temaslar kurarken CHP'li isimler de HDP güzellemeye devam ediyor! Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında HDP'yi savunmaya kalkıştı. Canan Kaftancıoğlu, "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini hiç görmedim" ifadelerini kullandı. Biz de Canan Kaftancıoğlu'na HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yaptığı bir konuşmada söylediği "PKK terör örgütü değildir" sözlerini hatırlatıyoruz...