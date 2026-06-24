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Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada yayın açıp terör örgütü propagandası yapan şahıslar, jandarma ekiplerince Yüz Tanıma Sistemi (YTS) kullanılarak kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Canlı Yayındaki İhaneti Yüz Tanıma Sistemi Çözdü

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın açan şahısların terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet değerlerini aşağıladığı yönünde jandarma ekiplerine ihbar geldi. İhbar üzerine derhal harekete geçen Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, söz konusu canlı yayın görüntülerini derinlemesine incelemeye aldı. Teknolojinin imkanlarını kullanan ekipler, Yüz Tanıma Sistemi (YTS) ile gerçekleştirdikleri dijital analiz neticesinde, yayındaki şahısların kimliklerini ve saklandıkları güncel adresi kısa sürede noktasal olarak tespit etti.

Otel Lojmanında Kıskıvrak Yakalandılar

Şüphelilerin Ulualan Mahallesi'nde bulunan bir otelin lojmanında konakladığını belirleyen jandarma ekipleri, belirlenen adrese şok bir baskın düzenledi. Operasyonda H.D. ve Y.C.G. isimli 2 şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Suç Dosyaları Kabarık: 2 Tutuklama

Gözaltına alınan şahıslar hakkında jandarma komutanlığında; "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret ve kişilerin hatırasına hakaret" suçlarından son derece kapsamlı bir adli tahkikat başlatıldı. Karakoldaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen H.D. ve Y.C.G., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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