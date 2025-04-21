Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Enflasyon" mesajı! Cevdet Yılmaz tarih verdi: OVP'de güncelleme sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek "Bütçe mesajımız net, harcama disiplini devam edecek" ifadelerini kullandı. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir cari açık ve yapısal dönüşümle doğrudan yatırımların artacağını belirten Şimşek, "Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının etkili olmayacağını düşünüyoruz" dedi. Şimşek, IMF, Dünya Bankası ve G-20 için ABD'de temaslarda bulunacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ise 2025 Eylül'de Orta Vadeli Plan'ın (OVP) güncelleneceğini bildirdi.