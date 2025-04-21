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Ömer Çelik’ten AK Parti MKYK’da önemli açıklamalar
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Ömer Çelik'ten AK Parti MKYK'da önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 21.04.2025 18:42:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 18:42:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı. Başkan Erdoğan, AK Parti'ye katılan Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'ya rozetini taktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor. Papa'nı son sözlerinin Gazze olduğunu hatırlatan Çelik, Katolik dünyasına başsağlığı diledi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar dileyen Çelik, "Terörsüz Türkiye sürecini sahipleniyordu. Dualarımız onunla." dedi.

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