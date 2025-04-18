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Hastaneden yeni açıklama: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor
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Hastaneden yeni açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor

Giriş Tarihi: 18.04.2025 10:09:36 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 10:09:55

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kalbinde yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyatı 12 saat süren Önder'in kalbinin 2 kez durduğu öğrenildi. Ameliyata katılan doktorlar Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten hem kalp krizi hem de aort damarında yırtık yaşandığını belirtti. Önder'in durumunun iyiye gittiği ifade edilirken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi. Hastane Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada genel durumunun aynı olduğu bildirildi.

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