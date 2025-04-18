Kültür A.Ş. müdürü Murat Abbas itirafçı oldu!

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın tanıklığı CHP kanadında rahatsızlık yarattı. Murat Abbas’ın ifadesiyle soruşturmanın seyrinin değişeceği düşünülürken CHP yandaşı Nevşin Mengü tanıklığı küçümseyerek “Görevi biraz sembolikti” dedi. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.