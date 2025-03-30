Hasan İmamoğlu’nun rezil sözlerine tepki yağıyor! Devlet ve hükümet yetkililerinin çocuklarına beddua etti

Hasan İmamoğlu... Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçisinden Beylikdüzü ve İBB'deki yolsuzluk sarmalarına tüm sürecin merkezinde yer alan bir isim. Oğlunun kurduğu vurgun 'eko'sistemi dağılınca en çok onun canı yandı, birden bedduaya sarıldı. Devlet ve hükümet yetkililerinin çocuklarını diline dolayacak kadar seviyeyi aşağıya çekti. Bir tek "Oğlum masum" diyemedi. Öte yandan İmamoğlu familyasından yükselen beddualara sosyal medyadan tepki yağdı. "FETÖ elebaşı da böyle beddua etmişti, ayağına dolandı" dendi. Akıllara İmamoğlu tarafından FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'a verilen yüklü ihaleler ve FETÖ için açılan Gülbahar Hatun Koleji geldi.