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Başkan Erdoğan Mehmetçiğin Ramazan Bayramı’nı kutladı
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Başkan Erdoğan Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 17:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan, "Yurt içinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakarca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum" dedi. Bayramlaşmada komuta kademesi de yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yakın çevre başta olmak üzere dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, risk ve tehditleri de beraberinde getirdiğini belirterek "Güçlü bir orduya sahip olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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