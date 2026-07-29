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Antalya Kumluca'da orman yangını! Alevler büyüyor

Antalya Kumluca'da orman yangını! Alevler büyüyor

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Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle Antalya-Kumluca D-400 karayolu tedbir amaçlı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle Antalya-Kumluca D-400 karayolu ulaşıma kapandı.

Antalya'da orman yangını alarmı verildi. Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, bölgedeki aşırı sıcaklık ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeden yükselen dumanlar geniş bir alandan görülürken, yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahalesini sürdürüyor. Sarp arazi koşullarında yürütülen söndürme çalışmalarına ekipler aralıksız devam ediyor.

D-400 Karayolu Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı

Alevlerin ve yoğun dumanın karayolunu tehdit etmesi, görüş mesafesini düşürmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Antalya-Kumluca D-400 karayolu tedbir amaçlı çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanması konusunda uyarıda bulunurken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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