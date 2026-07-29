Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:27 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:28

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Müslüm Bulut, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşi Aysel Bulut'u tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Şanlıurfa'da yürek yakan olay, sabaha karşı Suruç ilçesine bağlı Acaryurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 çocuk sahibi Müslüm Bulut (38) ile Aysel Bulut (35) çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Eşini Öldürüp Aynı Silahla Yaşamına Son Verdi

Öfkesine hakim olamadığı belirtilen Müslüm Bulut, üzerinde bulundurduğu tabancayı çekerek eşi Aysel Bulut'a ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde yere yığılırken, Müslüm Bulut ardından aynı tabancayı kendi başına doğrultarak ateş açtı.

Çocuklar Komşulardan Yardım İstedi

Silah seslerinin ardından evde bulunan talihsiz çiftin çocukları dışarı fırlayarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aysel ve Müslüm Bulut çiftinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin ev ve çevresinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.