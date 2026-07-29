Kırklareli'nde fabrikada patlama: 2 işçi vefat etti

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 17:26

Kaynak çalışması sırasında patlama meydana geldi

Olay, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren içecek üretim fabrikasında yaşandı. Fabrikanın bahçesinde bulunan yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada şiddetli patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Patlama sesini duyan çalışanların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler güvenlik önlemi alarak yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralı işçi hastanede kurtarılamadı

Patlamanın etkisiyle işçilerden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.