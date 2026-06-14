Bakan Kurum'dan İzmit Körfezi'nde tarihi dalış: "Ekosistemin canlandığını gördük"

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 11:36 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 11:37

Gerçekleştirdiği dalışın ardından İzmit Körfezi'ndeki son durumu aktaran Bakan Murat Kurum, deniz altındaki yaşamın hızla toparlandığını vurguladı. Karşılaştığı manzaradan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Kurum şöyle konuştu:"Bugün büyük bir mutlulukla şunu gördük: Artık deniz nefes almaya başladı. Denizin dibinde deniz çayırları, denizyıldızları ve deniz patlıcanları ile ekosistem yeniden canlandı. Daha önce buralarda görmediğimiz balıkları, canlıları görmeye başladık. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi."

Fethiye Körfezi İçin Dev Adım: İki Yeni Gemi Göreve Başlıyor

Kocaeli'nde elde edilen bu büyük çevre başarısının ardından gözlerin Muğla'ya çevrildiğini belirten Bakan Kurum, Fethiye Körfezi'ni de eski sağlığına kavuşturmak için düğmeye bastıklarını açı削dı. Temizlik filosuna yeni gemilerin katıldığını belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:"Fethiye'de de iki dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfezi'nde dip taramaya başlıyoruz ve körfezimizi inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli'nde bunu başardıysak, şimdi de Fethiye Körfezi'nde başaracağız."

Bakanlığın yürüttüğü bu çevre yatırımları sayesinde deniz turizmi ve biyoçeşitlilik açısından kritik öneme sahip olan körfezlerin, uzun yıllar sonra yeniden sürdürülebilir bir ekosisteme kavuşturulması hedefleniyor.