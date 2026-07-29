Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:45

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin kural ihlali yaparak gerçekleştirdiği sollama sırasında meydana gelen feci kazada, 20 yaşındaki hafız Mahmut Yüşa Gül hayatını kaybetti. Yürek yakan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametine seyir halinde olan H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yüşa Gül (20) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletin ön tekeri yerinden koparken, sürücü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

3 Gün Sonra Askere Gidecekti

Feci kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mahmut Yüşa Gül'ün hafız olduğu ve kazadan yalnızca 3 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Gül'ün acı haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olay yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler, kazanın nasıl geldiğini gözler önüne serdi. Görüntülerde, otomobilin trafik kurallarına aykırı hareketler sergilediği, kural ihlali yaparak diğer araçları geçmeye çalışırken motosiklete çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.