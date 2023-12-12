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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 12:48 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 12:56

Hakeme saldırının cezası ne olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklanırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti. Peki, Koca ne kadar ceza alacak? Spor Hukukçusu Mehmet Kırmızı A Haber'de değerlendirdi.

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