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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 12:19 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 12:25

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Halil Umut Meler açıklaması: 10 günlük bebeği var, ailesine gitmek istiyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçından saldırdığı hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Sonrasında hastane önünde açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Bu sabah Ankara'ya geldik. Hocamızın sağlık durumu iyi, yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir bebeği var, biran önce İzmir'e ailesine gitmek istiyor. Saldırı derinden üzdü. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Sebep olan tüm paydaşların kendilerine gelmesini talep ediyorum." dedi.

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