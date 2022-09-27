Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler ünlü isimle fena yakalandı! İşte o görüntüler

Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, boşanma kararı almıştı. Ünlü şarkıcı, geçen haftalarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak eşine boşanma davası açtığını duyurmuştu. Nisan ayında nikah masasına oturduğu eşi ile boşanma aşamasında olan Hadise, dün akşamki konserinde gözyaşlarına hakim olamadı. Hadise'nin o anları gündem olurken Mehmet Dinçerler cephesinde de dikkat çeken bir olay yaşandı. Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. O anlar sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte o anlar...