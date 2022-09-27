Haberler Güncel Videoları Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu
27.09.2022 22:26 - Son Güncelleme: 27.09.2022 22:44

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:37
Tanju Özcan yaksınlar diye...
Güncel 10:26
PKK saldırı için neden...
Güncel 05:25
Mersin Mezitli Tece'deki polis...
Güncel 02:15
Mersin'de polisevine hain...
Güncel 01:08
Mersin Mezitli Tece'deki polis...
Güncel 01:17
Mersin’de polisevine bombalı...
Güncel 00:37
Sapık okul müdürünün taciz...
Güncel 02:04
Kabine bugün toplanıyor
Güncel 05:00
Erdoğan'dan Türkiye ekonomi...
Güncel 01:56
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu...
Güncel 01:11
Mangır Merdan Yanardağ’dan...
Güncel 09:47
Meral Akşener'den Kemal...

Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masa yıkılmaya yüz tuttu. CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı bugün Meral Akşener'in açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Her seferinde "Kazanacak bir aday olmalı" söylemine sığınarak Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatan Akşener, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açtı ve "Mansur Bey veya Ekrem Bey aday gösterilirse biz varız dedim. Çünkü amaç kazanmak. Çok endişem var" ifadelerini kulladı. İYİ Parti lideri, "Bizim CHP'ye borcumuz yok. Biz bir borç varsa da onu 31 Mart'ta ödedik. Hatta alacaklı duruma geçtik" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert bir göndermede bulundu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA