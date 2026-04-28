Gülistan Doku soruşturmasında kritik eşik: Dönemin emniyet müdürü tanık olarak dinlendi!
Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından yürütülen süreçteki eksiklikleri gidermek için dosyayı sil baştan ele alan Erzurum Başsavcılığı, dönemin karar vericilerini mercek altına aldı. Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen’in verdiği ifadelerin, yıllardır tartışılan "soruşturmada ihmal mi var?" sorusuna ışık tutması bekleniyor. Özellikle K noktalarındaki görüntülerin akıbeti ve kameraların teknik değişimlerine dair Delen’e yöneltilen soruların, dosyadaki karanlık noktaları aydınlatabileceği değerlendiriliyor.