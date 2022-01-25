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Görüntüler ortaya çıktı: İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık ziyafetine gitti

Görüntüler ortaya çıktı: İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık ziyafetine gitti
25.01.2022 19:37 - Son Güncelleme: 25.01.2022 19:40

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İstanbul'da günlerdir süren uyarılar sonrası dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla hayat felç oldu. İBB'nin gerekli önlemleri almaması ve yeterli tuzlamanın yapılmaması sebebiyle İstanbullu yollarda mağdur olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de Balıkçı Kahraman isimli restoranda olduğu öğrenildi. Bugün ise Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya geliş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca bir kar küreme aracının Ekrem İmamoğlu'nun aracına eskortluk ettiği görüldü. TIKLA-İZLE...

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