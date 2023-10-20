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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 00:28 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 00:43

Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm tehdidi! Fotoğraflarını paylaştılar...

İsrail günlerdir Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir vahşilikte soykırım yapıyor. Bebek, çocuk, kadın, genç ve yaşlı demeden nefes alan her canlıyı katlediyor. Katil srail ordusunun Gazzeli masum sivilleri katlettiği saldırıları Gazze sınırından aktaran Gazeteci Fulya Öztürk, ölüm tehdidi aldığını açıkladı.Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler. Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?" ifadelerine yer verdi. Öte ayndan CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Fulya Öztürk yaşananları, anlattı. Öztürk, "Böyle bir telefon gelince algılayamadım. Ben İsrail hattı kullanıyorum şuan. Bu İsrail hattını kimse de bilmez. O yüzden şaşırdım. Arayan soran insanlar oldu sağolsunlar iyiyiz şu anda güvendeyiz. Ben bu telegram paylaşımlarını çok ciddiye almamıştım. Bu telefondan sonra kayıtlarda kalsın diye yazdım. Teşekkür ediyorum ben de ekip arkadaşlarım da iyiyiz." dedi.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana cami, okul ve hastane bombalayarak onlarca savaş suçu işleyen İsrail; 13 günde Gazze'de 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişiyi öldürdü.


Türk gazeteciler de işgalci İsrail'in saldırılarını yerinde görüntülemek için bölgeye gitti.

FULYA ÖZTÜRK'E İSRAİL'DEN ÖLÜM TEHDİDİ
Gazze sınırından gelişmeleri aktaran Gazeteci Fulya Öztürk, İngilizce olarak ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler. Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"
ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Fulya Öztürk yaşananları anlattı. Öztürk yaptığı açıklamada, "Kısa süreli bir panik yaşadım ama şuan iyiyim. "0221" dört rakamlı bir telefon beni aradı. Bu telefondan sonra twit attım ki kayıtlara geçsin diye. 4 rakamlı bir telefondan kısık sesli bir erkek ben John dedi. Sen İsrail'de misin dedi. Kendine dikkat et seni ben yine arayacağım dedi. Bu telefon bir şey ifade etmiyor olabilir ama bunun geçmişi var. Bazı İsrailli telegram sayfalarında benim fotoğraflarımı paylaşıyorlardı." dedi.

"ARAYAN SORAN İNSANLAR OLDU SAĞOLSUNLAR İYİYİZ ŞU ANDA GÜVENDEYİZ"
İyi olduklarıını dile getiren Öztürk, "Bu telegram sayfalarında her gün bir kanaldan bir fotoğraf çıkıyordu. Böyle bir telefon gelince algılayamadım. Ben İsrail hattı kullanıyorum şuan. Bu İsrail hattını kimse de bilmez. O yüzden şaşırdım. Arayan soran insanlar oldu sağolsunlar iyiyiz şu anda güvendeyiz. Ben bu telegram paylaşımlarını çok ciddiye almamıştım. Bu telefondan sonra kayıtlarda kalsın diye yazdım. Teşekkür ediyorum ben de ekip arkadaşlarım da iyiyiz." ifadelerin yer verdi.

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan gazeteci Fulya Öztürk, "Büyükelçilikle görüştüm. Şu an iyiyim." dedi.

İSRAİL'İN NAMAZ KILANLARA MÜDAHALESİNİ YAKINDAN TAKİP ETMİŞTİ
Öztürk, işgalcilerin namaz kılan Müslümanlara nasıl zulmettiğini dünya kamuoyuna aktarmıştı.

İşgalcilerin namaz kılanlara lağım suyuyla saldırdığını aktaran Öztürk, yaşananları "Filistinli Müslümanlar hiçbirşey yapmadı. Bu neyin müdahalesi böyle? Şu anda İsrail polisinin bir saldırısı söz konusu.


Bu insanlar protestoya bile başlamamışlardı, sadece namaz kılıyorlardı. İsrail polisi kimi isterse o girebiliyor Mescid-i Aksa'ya." ifadeleriyle duyurmuştu.

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