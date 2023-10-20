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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 01:38 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 01:55

Selçuk Bayraktar'dan 'Gazze'ye yardım eli! "280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Gazze için 280 milyon liralık insanı yardım yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" açıklamasını yaptı.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana cami, okul ve hastane bombalayarak onlarca savaş suçu işleyen İsrail; 13 günde Gazze'de 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişiyi öldürdü.

Yaşanan katliamın ardından Selçuk Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından birinin yaşandığını vurguladı.


İsrail'in, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlettiğini belirten Bayraktar, "Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar olarak Gazze'ye insani yardım yapmaya hazır olduklarını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır."

NE OLMUŞTU?
Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana cami, okul ve hastane bombalayarak onlarca savaş suçu işleyen İsrail; 13 günde Gazze'de 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişiyi öldürdü.

ABD Başkanı Joe Biden'ı da arkasına alarak dünyanın gözü önünde soykırıma imza atan İsrail, Gazze'yi kara saldırısı ile tehdit etmeye devam ediyor. İsrail'i ziyaret ederek soykırımcı Netanyahu'ya desteğini dünyanın gözü önünde yineleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail'e gitti.

Öte yandan İsrail, Han Yunus Hastanesi yakınında bir bölgeyi vurdu. Bölgede çok sayıda yaralı var.

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