Sokaktaki bıçaklı kavga hastaneye sıçradı: Polis müdahale etti

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 20:48 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 20:52

Sokakta Başlayan Kavga Hastanede Devam Etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sokakta başlayıp iki kişinin bıçakla yaralanmasıyla sonuçlanan kavga hastane koridorlarına taşındı. Yaralı yakınlarının acil serviste karşı karşıya gelmesiyle büyüyen arbedeyi durdurmak için emniyet güçleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olay, Kahta ilçe merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan sözlü tartışmayla başladı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 23 yaşındaki İ.A. ile aynı yaştaki M.E.G. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Polis Ekibi Yetersiz Kalınca Takviye İstendi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acı haberi alarak hastaneye akın eden yaralıların yakınları, acil servis önünde ve koridorlarında karşılaşınca ortam bir anda gerildi. Sözlü sataşmaların ardından taraflar tekme tokat birbirine girerken, hastanede görevli mevcut polis ekibi kalabalığı dağıtmada yetersiz kaldı.

Biber Gazlı Müdahale ve Çok Sayıda Gözaltı

Durumun kontrolden çıkması üzerine hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, uyarılara rağmen durmayan ve hastane işleyişini aksatıp çevreye zarar veren öfkeli kalabalığa biber gazı sıkarak müdahale etti. Gazlı müdahalenin ardından taraflar birbirinden uzaklaştırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen şahıslar polis tarafından tek tek kelepçelenerek gözaltına alındı. Hastane içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.