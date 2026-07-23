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Bahar Candan'dan ablası Nihal Candan açıklaması: "Acım olgunlaşmadı"

Bahar Candan'dan ablası Nihal Candan açıklaması: "Acım olgunlaşmadı"

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Geçtiğimiz yıl kaybettiği ablası Nihal Candan hakkında ilk kez konuşan Bahar Candan'ın katıldığı etkinlikteki duygu dolu röportaj görüntüleri kameralara yansıdı.

yitiren ablası Nihal Candan hakkında açıklamalarda bulundu. Davetli olarak katıldığı bir güzellik yarışmasında basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Bahar Candan, ablasının vefatının ardından yaşadığı sürece dair konuştu. Yaşadığı acının halen taze olduğunu vurgulayan Candan, ablasıyla ilgili konuşmakta zorlandığını dile getirdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

"ACIM OLGUNLAŞMADI"

Etkinlik alanında basın mensuplarının ablası Nihal Candan ile ilgili yönelttiği soruları yanıtlayan Bahar Candan, duygularının yoğun olduğunu ifade etti. Konu hakkında kapsamlı bir yorum yapmaktan kaçınan Candan, şu açıklamada bulundu:

"Hala duygular çok yoğun... Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım olgunlaşmadı henüz. O yüzden yorum yapmayacağım. Yorum yapanları da saygıyla karşılıyorum"

Katıldıkları "İşte Benim Stilim" adlı yarışma programıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden Nihal Candan, uzun süre anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele etmiş ve vefat etmişti.

MERAK EDİLENLER

Bahar Candan ablası Nihal Candan hakkında ne söyledi?

Bahar Candan, duygularının yoğun olduğunu belirterek "Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım olgunlaşmadı henüz" açıklamasını yaptı.

Nihal Candan neden hayatını kaybetmişti?

Nihal Candan, uzun süre mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Bahar ve Nihal Candan nasıl tanınmıştı?

İki kardeş, katıldıkları "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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