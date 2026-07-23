Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 10:56

yitiren ablası Nihal Candan hakkında açıklamalarda bulundu. Davetli olarak katıldığı bir güzellik yarışmasında basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Bahar Candan, ablasının vefatının ardından yaşadığı sürece dair konuştu. Yaşadığı acının halen taze olduğunu vurgulayan Candan, ablasıyla ilgili konuşmakta zorlandığını dile getirdi.

"ACIM OLGUNLAŞMADI"

Etkinlik alanında basın mensuplarının ablası Nihal Candan ile ilgili yönelttiği soruları yanıtlayan Bahar Candan, duygularının yoğun olduğunu ifade etti. Konu hakkında kapsamlı bir yorum yapmaktan kaçınan Candan, şu açıklamada bulundu:

"Hala duygular çok yoğun... Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım olgunlaşmadı henüz. O yüzden yorum yapmayacağım. Yorum yapanları da saygıyla karşılıyorum"

Katıldıkları "İşte Benim Stilim" adlı yarışma programıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden Nihal Candan, uzun süre anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele etmiş ve vefat etmişti.

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Bahar Candan ablası Nihal Candan hakkında ne söyledi?

Bahar Candan, duygularının yoğun olduğunu belirterek "Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım olgunlaşmadı henüz" açıklamasını yaptı.

Nihal Candan neden hayatını kaybetmişti?

Nihal Candan, uzun süre mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Bahar ve Nihal Candan nasıl tanınmıştı?

İki kardeş, katıldıkları "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı.