Yönetmen Ezel Akay adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:43 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:45

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan Türkiye'nin ünlü yönetmenlerinden Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın evinde iklimlendirme sistemi kurularak kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde özel sistem kurmuşlar

Jandarma ekiplerince adreste yapılan detaylı aramada, özel kurulan sistemde yetiştirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınırken uyuşturucu maddelere ve düzeneklere el konuldu.

Jandarmadaki sorguları tamamlandı

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen iki kardeşin işlemleri tamamlandı. Ezel Akay ve Eren Kazım Akay, jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.