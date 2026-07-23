CANLI YAYIN
Geri
Yönetmen Ezel Akay adliyeye sevk edildi

Yönetmen Ezel Akay adliyeye sevk edildi

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Bursa İnegöl'de evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın adliyeye sevk edildiği anlar kameralara yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan Türkiye'nin ünlü yönetmenlerinden Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın evinde iklimlendirme sistemi kurularak kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde özel sistem kurmuşlar

Jandarma ekiplerince adreste yapılan detaylı aramada, özel kurulan sistemde yetiştirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınırken uyuşturucu maddelere ve düzeneklere el konuldu.

Jandarmadaki sorguları tamamlandı

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen iki kardeşin işlemleri tamamlandı. Ezel Akay ve Eren Kazım Akay, jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Ezel Akay gözaltında!
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Ezel Akay gözaltında!
Var Mısın Yok Musun'da horonlu kutlama: 5 TL'yi açtırınca stüdyoda coştu
Var Mısın Yok Musun'da horonlu kutlama: 5 TL'yi açtırınca stüdyoda coştu
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan kamyon 6 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan kamyon 6 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kayseri'de otomobil bariyerlere saplandı: Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybetti!
Kayseri'de otomobil bariyerlere saplandı: Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybetti!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle