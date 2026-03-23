Fatih'te eşini öldürüp evi ateşe verdi: Semanur Algül'ün cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 29 yaşındaki Semanur Algül, eşi H.A. (30) tarafından öldürüldü. Şüpheli, cinayetin ardından oturdukları daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Yangın söndürüldükten sonra küle dönen dairede cansız bedene ulaşıldı. Semanur Algül'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri görüntüleri için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Gece yarısı tartışma cinayete dönüştü

Olay, dün akşam saat 23.40 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'taki binanın 4. katında meydana geldi. Semanur Algül ile eşi H.A. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre kavga sırasında gözü dönen H.A., eşini olay yerinde öldürdü.

Cinayetin ardından evi ateşe verip kaçtı

Eşini öldüren H.A., bulundukları daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Yükselen dumanları fark eden çevredekiler derhal yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Küle dönen dairede cansız beden bulundu

Yangının söndürülmesinin ardından küle dönen dairede çalışma yürüten ekipler, Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaştı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Algül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı

Olay yerinden kaçan şüpheli H.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.