Ramazan Bayramı öncesi AŞTİ'de büyük yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu. Bayram coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak için yola çıkan vatandaşların terminalden görüntüleri haberimize yansıdı. Bayram yolculuğunun o kalabalık anlarını görüntülü haberimizde izleyebilirsiniz.

Otobüs firmaları ek sefer koydu

Bayram tatili öncesi otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşların yoğun talebi karşısında otobüs firmaları ek seferler düzenledi. Bilet bulmakta güçlük çeken yolcular için ek kapasiteyle hizmet sunan firmalar, vatandaşların memleket özlemini gidermeye çalışıyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Yoğunluğun yaşandığı AŞTİ'de güvenlik tedbirleri de üst düzeye çıkarıldı. Vatandaşlar üst araması ve valiz kontrolünden geçirilerek terminale alınırken güvenlik noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Yolcular memleket hasretini anlattı

Düzce'ye torunlarını ve kızını görmeye giden Melek Uslu, bayram dolayısıyla memlekete gittiğini belirterek herkese bayram dileklerini iletti. Kastamonu'da eşinin köyüne gitmek üzere yola çıkan Sabit Özkaya ise heyecanını dile getirerek bu yolculuğun kendileri için güzel bir değişiklik olacağını söyledi.

Bayram göçü tüm hızıyla sürüyor

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte büyük şehirlerden memleket ve tatil beldelerine doğru başlayan göç dalgası AŞTİ'de de kendini gösterdi. Yetkililerin vatandaşlara güvenli ve kurallara uygun bir yolculuk geçirmelerini tavsiye ettiği bayram tatilinde yoğunluğun son güne kadar sürmesi bekleniyor.