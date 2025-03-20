Eski milletvekilleri ile iftar! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e destek veren Batı'ya sert tepki gösteren Erdoğan, "İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı sessiz kalanlar, engel olmayanlar hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir." dedi. CHP'deki terör, yolsuzluk ve sahte diploma skandallarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Yargının koyduğu iddialara cevap veremiyorlar, siyasi slogan atıyorlar." dedi.