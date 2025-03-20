Devlet Bahçeli: 4 Mayıs’ta örgüt feshedilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye ve CHP'li İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terör örgütü PKK'nın 4 Mayıs'ta kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması gerektiğini ifade etti. CHP'ye sert tepki gösteren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak CHP Genel Başkanı’yla her rüzgara yelken olan yakın çalışma arkadaşlarının altından kalkamayacağı bir vebaldir." dedi.