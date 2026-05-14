Zehir tacirlerine darbe: 1187 kişi tutuklandı

77 İlde Dev Narkotik Kuşatması

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında son iki hafta içerisinde 77 ilde eş zamanlı dev operasyonlar gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen çalışmalarda zehir tacirlerine göz açtırılmadı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, operasyonel süreçte devletin tüm imkanları seferber edildi.

Binlerce Personel ve Hava Araçları Katıldı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara; 3 bin 420 ekip, 6 bin 376 personel, 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpeği katıldı. Titizlikle yürütülen baskınlarda, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu şebekelerine ait 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilerek büyük bir facianın önüne geçildi.

Adli Makamlar 1187 Şüpheliyi Tutukladı

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden 1187'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 337 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin yasal süreçleri ise devam ediyor.