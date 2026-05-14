Malatya Emniyeti Fuhuş Çetesine Darbe İndirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri, şehir merkezinde "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı.

8 İşletme Mühürlendi 10 Kadın Kurtarıldı

Polis ekipleri, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 8 masaj salonunu tamamen mühürleyerek faaliyetlerine son verdi. Operasyon kapsamında, bu mekanlarda zorla veya aracılık yoluyla fuhşa sürüklenen 10 mağdur kadın, polis ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındı.

Suç Gereçleri ve Şüpheliler Yakalandı

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; suç kanıtı niteliği taşıyan 10 cep telefonu, 2 kamera kayıt cihazı ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu. Operasyonda fuhşa yer temini sağlayan ve aracılık eden 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan kontrollerde farklı suçlardan aranan 25 şahıs da kıskıvrak yakalandı.