Erdoğan’dan Mehmetçik’e bayram telefonu: "Kahraman ordumuzu gözlerinden öpüyorum"
Yazı Boyutu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Hatay’daki tarihi Habib-i Neccar Camisi’nde kıldıktan sonra Mersin Deniz Er Eğitim Alayı’nda kahraman bahriyelilerle bayramlaştı. TSK komuta kademesinin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak bayramını kutladı. Telefon bağlantısıyla tüm ordu mensuplarına seslenen Erdoğan, "Kahraman ordumuzun her bir neferini en kalbi duygularımla selamlıyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum" mesajını verdi.