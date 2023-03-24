Emine Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve tek tek ilgilenen Erdoğan, afetzedelere herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Konteyner kentte bulunan, kendisinin de onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfının atölyesini de ziyaret eden Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının sosyal projeleri hakkında bilgi aldı. Erdoğan, burada, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte çok kısa zamanda yaraları saracağını söyledi.