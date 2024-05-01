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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 14:09 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 14:09

Elazığ’da feci kaza: Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı 2’si polis 6 yaralı

Kaza, Elazığ Diyarbakır karayolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Elazığ’a psikolojik rahatsızlığı bulunan hastayı getiren C.D. idaresindeki 21 ABT 378 plakalı ambulans ile M.S.D. idaresindeki 24 EC 290 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1’i ağır 2’si polis, 2’si sağlık personeli olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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