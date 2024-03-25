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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 22:56 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 22:56

Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu! Köşeye sıkışınca villaları kabul etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu tescillendi. İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 Milyon Dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı. İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın paradan kule skandalında olduğu gibi bu skandalda da başrolde olması dikkatlerden kaçmadı. Gelişme üzerine köşeye sıkışan İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" diyerek mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villaya sahip olduğunu kabul etti.

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