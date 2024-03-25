Ekrem İmamoğlu'nun "ağabeyim" dediği CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türk milletini aşağılayan skandal sözler sarf etti. Akgün, "Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahil Türkiye, Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz" ifadelerini kullandı. Yerli otomobil TOGG, çığır açan İHA ve SİHA'lar, TCG Anadolu ve milli savaş uçağı KAAN'ı görmezden gelen Akgün, "Biz çalışma, Mercedes yapma, en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz yapamayız" dedi. Bu sözler CHP'nin mandacı ve takoz yapıda olduğunu bir kez daha tescilledi.