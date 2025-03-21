Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 21:49 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 21:49

Suç örgütü liderliği ile suçlanan İmamoğlu'nun ifade verme işlemi yaklaşık 4 saat sürdü. 121 sayfa ifade veren İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun ifadesinde sorulara cevap vermekten kaçtığı, yanıt vermeyi kabul etmediği öğrenildi. İmamoğlu iddialara ilişkin, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten İmamoğlu, "Geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır" karşılığını verdi.