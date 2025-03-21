SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
Haberler Güncel Videoları

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 21:49 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 21:49

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı.

Suç örgütü liderliği ile suçlanan İmamoğlu'nun ifade verme işlemi yaklaşık 4 saat sürdü. 121 sayfa ifade veren İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun ifadesinde sorulara cevap vermekten kaçtığı, yanıt vermeyi kabul etmediği öğrenildi. İmamoğlu iddialara ilişkin, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten İmamoğlu, "Geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır" karşılığını verdi.

SIRADAKİ VİDEO
Saraçhane'deki izinsiz CHP eyleminde polise saldırı!
21.03.2025Cuma
İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı!
21.03.2025Cuma
İstanbul 1 nolu Barosu'na terör davasında karar: İbrahim Kaboğlu ve yönetiminin görevine son verildi
21.03.2025Cuma
Bakan Uraloğlu Malatya'da deprem konutları ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
21.03.2025Cuma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: "Haddini bil"
21.03.2025Cuma
Bunlar da Var
İBB yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı: İstanbulluların kişisel verileri ele geçirildi! 01:37
İBB yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı!
21.03.2025Cuma
Saraçhane’de toplanan eylemcilerden Özel’e tepki: Özgür dışarı, halk içeri’’ 00:26
Saraçhane’de toplanan eylemcilerden Özel'e tepki
21.03.2025Cuma
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası maskeli provokatörler polise saldırdı | VİDEO 00:26
Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası maskeli provokatörler polise saldırdı
21.03.2025Cuma
CHP yandaşı Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı direniş diye sundu! 01:16
CHP yandaşı Sözcü TV’den skandal yayın
21.03.2025Cuma
CANLI YAYIN