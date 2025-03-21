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İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi tamamlandı!
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İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı!

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 19:37 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 19:37

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve terör soruşturmasında 3. güne girildi. Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltındaki isimlerin sayısı 90'a yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada isimlerin "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek", "suç örgütü yöneticisi olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı. İmamoğlu İnşaat ve Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve ‘itirafçı‘ olmak istedikleri öğrenildi. İmamoğlu'nun ifade vermeye başladığı bildirildi.

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