CHP içinde yaşan koltuk savaşlarını Takvim.com.tr olarak "CHP'de foto kriz" başlığıyla duyurmuştuk. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisinin sosyal medya paylaşımlarında kullandıkları fotoğraflar parti içindeki derin krizi gözler önüne sererken iki isim dün tekrar bir araya geldi. Basın toplantısında yaşananlar CHP'de yaşanan koltuk savaşlarını doğruladı. Herkes basın toplantısının bitmesini beklerken Özgür Özel'in çıkışı "foto krizde yeni perde" değerlendirmelerine neden oldu. Öte yandan İmamoğlu'nun Özgür Özel'e zabıtalı hazırlık yaptığı da görüldü. Söz konusu toplantıya geçmeden önce Özel'e resmi tören yapıldı. Kırmızı halı üzerinde yürüyüp zabıtaları selamlayan Özel daha sonra belediye binasına giriş yaptı. Yaşananlar sosyal medyada "Başkancılık oynuyorlar" ve "Eziklik psikolojisi" yorumlarına sebep oldu.