İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı. İsrail ordusundan olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İsrail ordu güçleri ,Şucaiye’deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler.” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın ardından Tel Aviv’de öfke doruğa ulaştı. Esir aileleri tel Aviv sokaklarına dökülürken soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu’ya çağrı yaptı.