Ekrem İmamoğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yürüyen merdiven' göndermesi

Millet İttifakı'nın içine düştüğü adaylık krizinde bomba bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan çekişme açığa çıkmışken Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak bir hamle geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yürüyen merdivene ters binmeye çalışan bir kedi videosu paylaştı. Paylaşılan video Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılında yürüyen merdivene ters bindiği görüntüleri akıllara getirdi. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu paylaşım 'Kılıçdaroğlu'na açık bir gönderme' olarak yorumlandı.