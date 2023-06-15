Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye'de toplandı

Son dakika haberi! Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Seçim beyannamesindeki perspektif programa yansıyacak. 2023 ve önümüzdeki üç yıl hedeflerini güncelleyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katılacak. KKTC ve Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "faiz politikasında" değişikliğe gidileceği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.